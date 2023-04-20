من قاله بنى له فى الجنة ألف مدينة.. دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:
"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ".
ثواب دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان
من دعا به بنى له ألف مدينة فى الجنة من الذهب والفضة واللؤلؤ والزمرد.
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