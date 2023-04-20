من قاله بنى له فى الجنة ألف مدينة.. دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ".

ثواب دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان

من دعا به بنى له ألف مدينة فى الجنة من الذهب والفضة واللؤلؤ والزمرد.