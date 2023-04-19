قناة الناس.. مفتى الجمهورية يوجه رسالة مهمة للشباب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية إن الشباب هم عماد الأمم وعليهم تنعقد الآمال فى بناء المجتمع وصناعة الحضرة وترسيخ القيم النبيلة التى تضمن بقاء الكون صالحًا لحياة طيبة كريمة، مضيفًا أن لكل هذا وجدنا اهتمامًا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب، هذا الاهتمام هو اهتمامًا كبير وعناية لائقة بالشباب فى تعليمهم وتربيتهم وتدريبهم.

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