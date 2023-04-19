قناة الناس - «معلومة وجائزة».. من هم أولو العزم من الرسل؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت معلومة اليوم "دعاء النبى صلى الله عليه وسلم علمه لنا فى حالة الغم أو الهم أو الكرب وهو (اللَّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِى بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِى، وَنُورَ صَدْرِى، وَجَلَاءَ حُزْنِى، وَذَهَابَ هَمِّى)".

وكان سؤال الحلقة: "من هم أولو العزم من الرسل؟".