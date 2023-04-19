قناة الناس|عدم استجابة الدعاء.. رمضان عبد المعز يوضح السبب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامى إن الله يستجيب للدعاء بما فيه منفعة العبد، وأحيانا الإنسان يدعو بشر، ويطلب طلبا فيه شر له، ومن كرم الله أنه عند دعوة العبد بدعوة خاطئة يغيرها الله عز وجل له إذا كان فيها مفسدة.





وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية "dmc" وعرضته قناة الناس على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "إن الله طمأن عباده على استجابته لدعائهم فى قوله تعالى: "وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون".

وتابع عبدالمعز: "الله قدم جواب الشرط على فعل الشرط، وقدم الجواب قبل السؤال، ليقول للعبد لا تخاف أو تقلق سأستجيب دعائك". ولفت إلى أن أى دعاء له 3 احتمالات، الأول أن يكون فيه خير لك فيستجيب الله لك عاجلا، والثانى أن يصرف الله عنك من السوء بفضل هذا الدعاء، والثالث أن يدخرها لك فى الآخرة، مردفا: "ليه بنبص تحت رجلينا، دعيت حاجة ومستجبش، لأنه مش مصلحة، أو لأن حياتنا كلها ليست دنيا، والآخرة خير وأبقى، لكن تأكد أنه لا يضيع أى دعاء هباء، لكن الله لا يقبل دعاء فيه إثم أو قطيعة رحم".

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