بوجبة ومشروب خاص.. حديقة حيوان تحتفل بعيد ميلاد غوريلا فى برلين

جدة - نرمين السيد - وأتمت الغوريلا "فاتو" بعيد ميلادها الـ 66، واحتفلت حديقة الحيوان بها من خلال تحضير عشاء خاص يتكون من الفاكهة والخضراوات والبطيخ بالإضافة إلى عصيرها المميز.

واستمتعت الغوريلا بوجبة عيد ميلادها، والتقط عدد من الزوار صور لها، وعلق حارسها "روبن جرالكى": "إن جنسها يعيش من 45 إلى 50 عاما فى الطبيعة، بينما تميل حيوانات حديقة الحيوان إلى العيش لفترة أطول، مؤكدا أن بلوغ الغوريلا سن أكثر من 60 عاما يعد إنجازا خاصا".

وأشارت حديقة الحيوان إلى أن الغوريلا "فاتو" جاءت لها عام 1959 وكانت تبلغ عامين من عمرها، ولكنها قبل ذلك كانت مملوكة لبحار استغلها لدفع ثمن مشروب فى حانة فى مرسيليا بفرنسا.

ووفقا لموقع "voanews"، وقال جرالكى: "إن فاتو هى واحدة من خمس غوريلات فى حديقة حيوان برلين، لكنها تملك قلما لنفسها نظرا لتقدمها فى السن، وأضاف أن لديها الفرصة لزيارة الغوريلا الأخرى، إلا أنها عادة ما تحتفظ بها لنفسها".