مواصفات هاتف فيفو الجديد «Y02t 4G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y02t 4G" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، كما توفر دقة Full HD +. ويزود الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، كما أنه من المقرر طرحه فى مايو المقبل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 4 جيجابايت رام، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

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