قناة الناس.. تلاوة هادئة بصوت القارئ محمد رمضان الليثى فى البرازيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتنقل قناة الناس تحت شعار سفراء دولة التلاوة، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

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