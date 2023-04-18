قناة الناس.. أمين الفتوى: العمرة لا تُسقط الذنب ولكن التوبة تُسقطه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إن العمرة لا تسقط الذنب، بينما ما يسقط الذنب هى التوبة، فلابد أن يتوب الإنسان لربه سبحانه وتعالى.





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