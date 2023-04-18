بعد الكشف عنه رسميًا.. مواصفات هاتف Xiaomi 13 Ultra من شاومى

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد من شاومى بشاشة AMOLED بحجم 6.73 إنش، ودقة عرض 3200 فى 1400 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz ومعدل لمس 240Hz، وتأتى بدرجة سطوع 2600 nit.
ويحتوى هاتف Xiaomi 13 Ultra على رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت فى سعة UFS 4.0، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech".
وتدعم شاومى هذا الإصدار بمستشعر IMX989 رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، وبعد بؤرى 23 مم، كما تدعم العدسات التثبيت البصرى، مع اثنان من المراحل فى فتحات العدسات بين f/1.9 لعمق التصور ولقطات Bokeh أو فتحة f/4.0 لصور أقوى وحجم بيكسل 1.6 مع تقنية دمج البيكسل 4 فى 1 لإنتاج صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 3.2.
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