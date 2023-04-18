قناة الناس - معلومة وجائزة.. سورة فى القرآن الكريم سميت باسم نبات؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت معلومة حلقة اليوم "أن هناك سورة فى القرآن الكريم ختمت بلفظ الجلالة، هى سورة الإنفطار حيث قال تعالى فى آخر السورة (والأمر يومئذ لله)، كما أن هناك سورة فى القرآن الكريم كل أية من آياتها بها لفظ الجلالة هى سورة المجادلة".

وكان سؤال حلقة اليوم "ما هى السورة الوحيدة فى القرآن التى سميت باسم نبات؟".