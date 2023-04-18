قناة الناس ـ جوهرة اسم الله العفو فى النص القرآنى

جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله العفو، الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم فى 5 آيات، مضيفة أن اشتقاق الاسم ورد فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم.





وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس، إن أصل الكلمة فى اللغة العربية هى "يعفو ـ عفا"، وتعنى الترك والمحو، و"عفو" على وزن فعول، وهى صياغة مبالغة.

وأضافت أن الله هو العفو عن عباده ويتجاوز عن سيئاتهم فلا يعاقبهم لكثرة عفوه عنهم مع قدرته جل جلاله عليهم، موضحة أن كل إنسان ارتكب عملاً يستحق العقوبة، لكن العفو يأتى من الله.



وأكدت على اسم الله العفو هو تأكيد للإنسان بأن يطمع فى عفو الله، لأنه سبحانه صاحب العفو الشامل عن كل ما يصدر عن الناس من خطايا وذنوب، والله يحب العبد الطامع فى عفوه.