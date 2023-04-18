قناة الناس ـ نصائح ذهبية يقدمها الشيخ خالد الجندى فى ختام رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس": "إبدأ ختمة ليلة العيد"، لافتًا إلى أهمية وصل الصدقات، للتقرب لله سبحانه وتعالى لأنها تزيد الرزق.

كما نصح الشيخ خالد الجندى بأن يكون الإنسان مستعد بالوضوء للصلاة حتى من قبل الآذان، حتى تحسب لك صلاة قبل الصلاة، مضيفًا أنه يجب على الإنسان عمل صندوق للصدقات يضع فيه صدقاته قبل نومه.

وشدد على أهمية صلة الأرحام حتى لا يقع فى دائرة: "ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل"، مع ضرورة توبة صادقة يودع بها الإنسان رمضان، وأداء صدقة الفطر قبل صلاة العيد.