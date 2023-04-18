جوجل تحظر 36 تطبيق «أندرويد»

جدة - نرمين السيد - اكتشف فريق البحث فى الشركة مجموعة من التطبيقات التى تشكل تهديدًا كبيرًا لمستخدمى "أندرويد" لأنهم قادرون على أداء بعض الوظائف بمفردهم دون الحصول على موافقة مالك الهاتف الذكى.

يدعى تقرير من "McAfee" أن فريقها اكتشف مكتبة برمجيات، وهى "Goldoson"، والتى تقول إنها يمكنها جمع قوائم بالتطبيقات المثبتة على الهاتف، وسجل معلومات أجهزة "الواى فاى والبلوتوث"، بما فى ذلك مواقع GPS القريبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المكتبة قادرة أيضًا على تنفيذ عمليات احتيال إعلانية عن طريق النقر فوق الإعلانات فى الخلفية دون موافقة المستخدم.

كشف المصدر المذكور أنه تم اكتشاف أكثر من 60 تطبيقًا مع هذه المكتبة الخبيثة التابعة لجهات خارجية من قبل الشركة ولديها أكثر من 100 مليون عملية تنزيل فى متجر "ONE" وتطبيق "جوجل بلاى".

من بين 60 تطبيقًا، حظرت "جوجل" 36 تطبيقًا وتم تحديث البقية.

وجاء فى التقرير: "أبلغنا Google عن التطبيقات المكتشفة، التى اتخذت إجراءً سريعًا".

وتمت إزالة تطبيقات مثل "InfinitySolitaire" و"Snake Ball Lover" و"Swipe Brick Breaker 2" و"UBhind: Mobile Tracker Manager" و"Bounce Brick Breaker" و"Infinite Slice" و"Compass 9: Smart Compass" والمزيد من متجر "جوجل بلاى".

وقام مطورو التطبيقات مثل "Money Manager Expense & Budget" و"GOM Player" و"Korea Subway Info: Metroid" و"Money Manager" والمزيد بتحديثها.

فى حين أن العديد من التطبيقات التى تم حظرها غير مرئية فى متجر "بلاى"، يُنصح المستخدمون بتحديث التطبيقات إلى أحدث إصدار أو إزالتها حيث تم تحديدها على أنها تهديد كبير لمستخدمى هواتف "أندرويد".

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح المستخدمون باتخاذ الاحتياطات قبل تنزيل أى تطبيق من متجر "بلاى" أو أى خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية.

يجب على المرء أولاً التحقق من اسم المطور، وعدد التنزيلات، وقسم التعليقات، وعدد التطبيقات المعروفة التى أنشأها المطور، وقسم معاينة التطبيق لمعرفة ما إذا كانت الصور أصلية أم مزيفة.

ويُنصح الأشخاص بالتحقق من أى تطبيق بشكل صحيح قبل تثبيته على الهواتف الذكية ليكونوا فى الجانب الآمن.