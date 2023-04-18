دار الإفتاء تكشف عن عبادة عظيمة تزيد الأجر فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "من الأعمال التي تزيد الأجر؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى، وهي جَميعِ مَفاصِلِ الجسم، مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى".
وكانت دار الإفتاء قد أعلنت أنه سيتم إعلان رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الخميس المقبل الموافق 29 رمضان 1444، 20 أبريل 2023.
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