قناة الناس: العشر الأواخر من رمضان «ختام المسك ومسك الختام» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأضافت قناة الناس أن العشر الأواخر من رمضان هى ختام المسك ومسك الختام، وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فى هذه الليالى أكثر من غيرها، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره".

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