قناة الناس.. دعاء الشيخ طه النعمانى فى حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" دعاءً للشيخ طه النعمانى من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" دعاءً للشيخ طه النعمانى من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين. ودعا النعمانى لليلة القدر، قائلًا: "اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، وتقبل منا واقبلنا يا أكرم الأكرمين).

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