جدة - نرمين السيد - وتحدث مفتى الجمهورية فى حلقة اليوم عن فضل ليلة القدر، وذكر قوله تعالى فى كتابه العزيز (إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلامًا هى حتى مطلع الفجر).
وقال الدكتور شوقى علام إن هذه الآيات الكريمات تُبين فضل ليلة عظيمة منّ الله سبحانه وتعالى بها على الأمة المحمدية، وهى ليلة القدر، وهى الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم فى شهر رمضان، وهذا ثابت بقوله تعالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. المفتى: ليلة القدر أنعم الله بها على الأمة المحمدية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.