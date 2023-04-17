إنتاج أول جهاز مصرى 100% لتجميع الطحالب.. إليك مواصفاته

جدة - نرمين السيد - أكد الأستاذ المساعد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو محمود هلال أن المعهد له السبق فى تصنيع وإنتاج أول جهاز مصرى 100% لتجميع طحالب "الإسبيرولينا" آليا دون تدخل بشرى، مع الحفاظ على قيمتها الغذائية، وذلك لاستخدامها فى العديد من الصناعات المختلفة بالإضافة إلى توفير الأيدى العاملة.





وقال هلال - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين - إن الطحالب هى الحل السحرى لكثير من المشكلات بتركيبتها الفريدة، إذ تحتوى على معظم الاحتياجات الغذائية للإنسان والحيوان والنبات، مما يؤهلها لتكون مصدرا لكثير من الصناعات المختلفة من مخصبات حيوية للنبات، ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية ودواء للإنسان وأعلاف للحيوانات.

وأضاف أن "الإسبيرولينا" من أهم أنواع تلك الطحالب، وهى نوع من الطحالب "الخضراء المزرقة"، والتى تعد مصدرا مهما للبروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

وأوضح أن التجارب أثبتت فعالية طحالب "الإسبيرولينا" فى رفع مناعة جسم الإنسان لمقاومة العديد من الأمراض الخطرة كسرطان الكبد والتهاب الكبد الوبائى وغيرها من الأمراض.

وكشف عن إجراء العديد من الأبحاث العلمية باستخدام طحالب "الاسبيرولينا" على الدواجن، حيث تم حقن بعض الدواجن بأحد الميكروبات التى تصيب مزارع الدواجن، وتمت تغذيتها بـ "الإسبيرولينا" فتبين عدم ظهور حدة أعراض المرض مع قلة الوفيات التى كانت تحدث فى الدواجن سابقا.

وأشار إلى أن النتائج أثبتت قدرة هذا النوع من الطحالب على رفع مستوى الأجسام المناعية بالدم فى الدواجن، بالإضافة إلى فوائد أخرى كزيادة معدل التحول الغذائى، وبالتالى زيادة الأوزان فى فترة زمنية أقل من زمن دورة التربية المعتادة لدى المزارع، مع قلة الاحتياج والاستخدام من الأدوية والتحصينات.

ولفت إلى أنه تم كذلك تجربة تغذية المواشى المنتجة للألبان على طحالب "الإسبيرولينا" وكانت النتائج إيجابية فى زيادة إنتاج اللبن عن المعتاد، حيث وصلت الزيادة إلى 30%، كما ثبت أن استخدامه كإضافات لأعلاف المواشى يعمل على زيادة نموها.

وفى المجال الزراعى، أوضح الدكتور عمرو هلال أنه يتم استخدام طحالب "الإسبيرولينا" فى الزراعة لاحتوائها على منظمات ومحفزات للنمو، فهى تساعد النباتات على زيادة نموها بشكل أسرع، كما أنها تستخدم فى التخلص من الفطريات وبعض الآفات التى تصيب النباتات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة مواجهة مشكلة "سوسة النخيل" فى منطقة الواحات باستخدام هذا النوع من الطحالب.