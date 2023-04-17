الأولى فى العالم.. أردنية ترزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج

جدة - نرمين السيد -

وكشف الطبيب هلال أبو غوش استشارى أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، فى العاصمة عمان، ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج دام 27 عاما وهى حالة الولادة الأولى من نوعها فى العالم.



وأوضح أبو غوش الذى كان يتابع حالة الزوجين أن هذا حدث وإنجاز عالمى، إذ لأول مرة فى العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عاما ودون متبرعين.



وأشار أبو غوش، إلى أن عمر الزوج 55 عاما والزوجة 44 عاما؛ ولهذا السبب تعتبر الولادة فى ظل كل هذه العوامل إنجازا طبيا فريدا من نوعه، إذ لا توجد أى حالة لإنجاب بعد 27 عاما من الزواج دون متبرعين.

وأكد أبو غوش، أن العامل النفسى والاجتماعى لعبا دورا مهما فى إنجاح الولادة.