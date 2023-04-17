الفيديوهات باشتراكات.. ماسك يعلن عن خصائص جديدة فى تويتر

جدة - نرمين السيد - أعلن إيلون ماسك مالك تويتر، أن مستخدمى منصة التواصل الاجتماعى سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.





وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التى يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التى يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التى يستقطعها نظامى اندرويد وآي.أو.إس. ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات فى أول 12 شهرا.

وقال ماسك فى تغريدة "هذا يمثل 70 بالمئة للاشتراكات على نظامى تشغيل آي.أو.إس. واندرويد (إنهما يتحصلان على 30 بالمئة) و92 بالمئة من خلال التصفح على الإنترنت (قد تكون النسبة أفضل، اعتمادا

كما أضاف أن تويتر سيساعد أيضا فى الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.