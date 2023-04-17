الخميس المقبل.. الإفتاء تعلن استطلاع هلال شوال وموعد عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وفى سياق مختلف، كانت قد حددت دار الإفتاء المصرية قيمة الحد الأدنى من زكاة الفطر هذا لهذا العام، مشددة على استحباب الزيادة وألا يتقيد المسلم بهذه القيمة.

وأكدت أن زكاة الفطر هذا العام 30 جنيهًا كحد أدنى، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.