قناة الناس ـ البغدادى يكشف عجائب الصلاة على النبى.. جوائز عظيمة لا تفوتك

جدة - نرمين السيد - استعرض الداعية الإسلامية الشيخ جابر البغدادى، عجائب الصلاة على النبى ﷺ، مذكرًا بما قاله الفقيه المالكى والصوفى أحمد بن عطاء الله السكندرى: "من فاته العمر وأبطأ به العمل فليلزم باب الصلاة على رسول الله".





وقال الشيخ جابر بغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن العبد بصلاة واحدة على رسول الله ﷺ يدرك ما لا يحصى من التجلى، موضحًا أن هناك ثلاث فرص للنجاح والسعادة، أولها صوم رمضان، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والصلاة على النبى ﷺ.

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