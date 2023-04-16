قناة الناس ـ كيف يدفع الشيطان الإنسان للتعاسة والحزن؟

جدة - نرمين السيد - قال الداعية عمرو مهران، إن الشيطان يستخدم أسلوب الفلترة العقلية مع الإنسان، حتى يرى جوانب من المشهد ويغفل عن أخرى، وبذلك يستمر الشيطان فى الوسوسة على معانى وأزمات معينة لا يرى العقل غيرها مع الوقت.





وأضاف عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن يوسوس للإنسان: "كيف أصبحت حياتك هكذا؟"، ويسرد له تفاصيل مؤلمة من حياته وتعميته عن الإيجابيات فى حياته، حتى يدفع الإنسان لرفض الواقع بدلاً من التمتع بما عاشه أو يعيشه الآن. وتابع، أن الشيطان يوسوس للإنسان ليفصله عن الواقع، وبالتالى يفقد توازنه، ولا يفكر إلا فى مشاكله، ويغفل عن النعم الموجودة فى حياته. وأشار عمرو مهران، إلى أن احتياج "الدفا والونس" يخفف عن الإنسان مشكلاته، وهو القادر على إنقاذ الإنسان من وسوسة الشيطان ومحاولاته لفصل الإنسان عن الواقع.

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