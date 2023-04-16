قناة الناس ـ جابر البغدادى: بر الوالدين خلق إسلامى قرنه الله بالتوحيد

جدة - نرمين السيد - قال الداعية الإسلامى الشيخ جابر البغدادى، إن بر الوالدين خلق من الأخلاق الإسلامية التى عزت فى زمان المادية، مؤكدًا على ضرورة الانتباه لهذا المعنى لنحقق قول الله عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ... إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.





وذكر الشيخ جابر البغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، الحديث النبوى الشريف: "رَغِمَ أنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُهُ قيلَ: مَنْ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: مَن أدْرَكَ والِدَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ، أحَدَهُما، أوْ كِلَيْهِما، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ". ونبه البغدادى إلى ضرورة الرفق بالوالدين والتودد إليهما، مؤكدًا أن بر الوالدين دين ودين، فهو دين قرنه الله بالتوحيد، وعطف بر الوالدين على التوحيد، وهو دين لقول الله فى الحديث القدسى: "لم يشكرنى من لم يشكر الناس"، وأن ما قدمه الوالدين دين فى رقبة الإنسان.

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