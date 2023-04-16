قناة الناس ـ جواهر اسم الله الوهاب.. معانى تسمعها لأول مرة

جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله الوهاب، موضحة أن هذا الاسم المبارك ورد ذكره فى القرآن الكريم فى ثلاث مواضع، أولها فى سورة "آل عمران"، فى قوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ".





واضافت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس، أن الاسم ورد ذكره مرتين آخريين فى سورة "ص"، موضحة أن مادة "وهب" فى اللغة العربية تدل على العطاء والهبة بدون مقابل، وأن تجعل ملكك لغيرك دون مقابل ودون غرض، وهى قمة معنى الهبة. وتابعت، أن الاسم الشريف "الوهاب" يدور حول معانى كثيرة، منها أن الله تعالى دائم الهبة والعطايا الخالية من الغرض، لأن تعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصى، فالله متفضل فى كل عطاياه، وينعم على عبادة بلا سبب وبلا طلب، فسبحانه العاطى الوهاب. وأشارت إلى ضرورة أن يستشعر الإنسان عطاء الله المتنوع، فأول هباته إيجادك من العدم إلى حيز الوجود.

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