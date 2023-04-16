قناة الناس ـ عاوز ربنا يرضى عنك ويكرمك؟ افعل هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس": "عايز ربنا يكرمك ويرضى عنك وتكسب وتربح وتفلح، اعمل خيرا"، مذكرًا بأبيات الشعر التى كتبها الإمام الشافعى، ويقول فيها:
"الناس بالناس مادام الحياء بهم
والسعد لاشك تارات وهبات
وأفضل الناس مابين الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجات
لاتمنعن يد المعروف عن أحد
مادمت مقتدرا فالسعد تارات
وأشكر فضائل صنع الله إذ جعلت
إليك لا لك عند الناس حاجات
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم
وعاش قوم وهم فى الناس أموات".
وتابع، أن أكرم الناس من بين الورى هم من تُقضى على يدهم حاجات الناس، ولذلك طلب النبى صلى الله عليه وسلم، من الله "فعل الخيرات وترك المنكرات".
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