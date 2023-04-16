قناة الناس ـ عبدالمعز: سورة الأنبياء تعلمنا فعل الخير على أصوله

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن سورة الأنبياء بتعلمنا فعل الخير على أصوله، لافتًا إلى ما ورد فى السورة الكريمة حول قصة سيدنا إبراهيم: "فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ"، بعدما أراردوا حرقه انتقامًا لآلهتم التى يعبدونها من دون الله.





وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرد الإلهى جاء على الكفار: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ"، إضافة إلى قصة سيدنا: "وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ"، ثم قصة إبتلاء سيدنا أيوب الذى واجه البلاء 18 سنة، مسترشدًا بقول الله تعالى: "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ". وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن فعل الخيرات كان القاسم المشترك بين أنبياء الله، كما ورد فى قوله تعالى: "إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ"

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