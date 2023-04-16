الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين، وأرسل القمر الصناعى "فنغيون - 3 07" إلى مداره المحدد مسبقا. ولفتت الوكالة إلى أن القمر الصناعى سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه هى المهمة رقم 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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