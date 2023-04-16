من قاله بنى له فى الجنة مائة قصر.. دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:
"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَ مُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِى قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".
ثواب دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان
من دعا به بنى له فى الجنة مائة قصر، هاى رأس كل قصر خيمة خضراء.
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