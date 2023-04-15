قناة الناس - ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟.. الشيخ مصطفى ثابت يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ مصطفى ثابت خلال حلقة من برنامج "آيات بينات" على قناة الناس، إن العبادة فى ليلة القدر إذا وفقنا الله عز وجل فيها ولشهودها وقيامها والإخلاص فيها قد تكون عوضًا عن الغفلة التى حدثت للإنسان على مدار عمره.





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