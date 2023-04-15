قناة الناس.. الدكتور هانى تمام يبين فضل قراءة القرآن فى شهر رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عبر برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، إن أعظم ما يميز هذا الشهر الكريم الله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه بإنزال أشرف وأفضل كلام وهو القرآن الكريم، بقوله تعالى: (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن).





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