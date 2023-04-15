إطلاق أول قمر صناعى تشغيلى إلى الفضاء لمراقبة الأرض

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الإذاعة الكينية إن صاروخ فالكون 9 الذى يحمل القمر الصناعى Taifa-1 انطلق صباح اليوم من قاعدة فاندنبرج بعد ثلاثة تأجيلات سابقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

القمر الصناعى، الذى طوره 9 مهندسين كينيين، سوف يجمع البيانات الزراعية والبيئية، بما فى ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، التى تخطط السلطات لاستخدامها فى إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائى.

وتم بث الإطلاق التاريخى مباشرة من جامعة نيروبى حيث تم الترحيب به باعتباره إنجازًا تاريخيًا لكينيا فيما أكدت الوزارة والوكالة أنه علامة فارقة ويساهم بشكل كبير فى "اقتصاد الفضاء الناشئ" فى البلاد.

وذكرت وكالة الفضاء أنه تم تجميع القمر الصناعى بمساعدة شركة الفضاء البلغارية إندوروسات بتكلفة 50 مليون شلن كينى (372 ألف دولار) على مدى عامين.

وأشارت الإذاعة إلى أن مصر كانت أول دولة إفريقية ترسل قمرًا صناعيًا إلى الفضاء فى عام 1998م، بينما فى عام 2018 أطلقت كينيا أول "ساتل نانوى" تجريبى من محطة الفضاء الدولية.