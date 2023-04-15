1.8 تريليون دولار حجم السوق العالمية لـ الذكاء الاصطناعى بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ "مجلس الوزراء" إنفوجرافًا، عن حجم السوق العالمية للذكاء الاصطناعى، موضحا أن سوق التكنولوجيا بشكل عام وسوق الذكاء الاصطناعى بشكل خاص إحدى أهم الأسواق الواعدة فى الاقتصاد العالمى خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تشير التوقعات إلى أن يصل حجم السوق إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.





كما سلط مركز معلومات عبر فيديوجراف نشره، الضوء على حجم الاستثمارات العالمى على تقنيات الذكاء الاصطناعى. وأوضح أنَّ حجم الاستثمار العالمى من الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعى شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالعوائد الكبيرة التى تحققها تلك الاستثمارات. فيما أوضح مركز المعلومات، أنه ارتفع حجم الاستثمارات فى القطاع بما يقرب من 13 مليار دولار فى 2015 ليصل إلى أكثر من 93 مليار دولار فى 2021، والتى بلعت نسبة 633 %.

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