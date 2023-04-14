ماذا تفعل عند الشك فى الصلاة؟.. الدكتورة نادية عمارة تُجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس، أنه إذا نسى المصلى قراءة السورة بعد الفاتحة، فالصلاة صحيحة، وإذا تم نسيان التشهد الأول فالصلاة صحيحة أيضًا، ولكن هنا يجب سجود سجدتى السهو قبل التسليم.
وأضافت، أنه نسيان ركعة، فهو ركن وتهدم الصلاة إذا لم نفعله، وهنا يجب إكمال الركعة التى تم نسيانها، وكذلك نسجد سجود السهو قبل التسليم.
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