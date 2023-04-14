قناة الناس ـ كيف يسيطر عليك الشيطان من خلال احتياج القبول؟ داعية يوضح

جدة - نرمين السيد - قال الداعية عمرو مهران، إن الإنسان يتخلص من سيطرة الاحتياج عليه إذا وضع يده على الاحتياج والطلب الحقيقى بداخله، موضحًا أن هذا الاحتياج هو الذى يتسلل منه الشيطان ويملأ قلب الإنسان بطلبه.





وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن احتياج "القبول" موجود لدى الجميع، إذ يحتاج كل إنسان منا أن يقبل نفسه، ولديه هذا الاحتاج الملح.

وتابع، أن الكثير من علماء النفس تحدثوا عن هذا الاحتياج، وأكدوا أن هذا الاحتياج هو موضوعك، بمعنى: "اقبل نفسك، الناس تقبلك، وتراك ببساطة كما ترى نفسك"، موضحًا أنه أحيانا ترى ناس تحبها دون التركيز فى ملامحها.

وأشار إلى أن القبول مبنى على فكرة أن يفهم كل إنسان أنه بنى أدم له ميزات وعيوب ونقاط قوة وعيوب، وأن فكرة كمال التفاصيل كلها فكرة شيطانية يسوقها الشيطان للإنسان.

وأكد الداعية عمرو مهران، أن القبول هو أن يتحرى الإنسان مميزاته وعيوبه ونقاط ضعفه وقوته، ويحب ذلك كله، ويتعايش بهم وينطلق.

وأضاف أن احتياج القبول مثله مثل باقى الاحتياجات، ليس بالضرورة إشباعه بنسبة 100%، ويمكن إشباعه فقط بنسبة 90% أو 80%، أو 70%، وأن قبول ما خلقنا الله عليه هو السر فى إشباع هذا الاحتياج.