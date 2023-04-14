أسهم وعملات مشفرة.. «تويتر» يتيح ميزة جديدة لمستخدميه 

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة أن ذلك سيسمح للمستخدمين بمشاهدة مخططات السوق على مجموعة موسعة من الأدوات المالية وشراء وبيع الأسهم والأصول الأخرى من eToro.

حاليا، من الممكن بالفعل عرض بيانات التداول فى الوقت الفعلى من TradingView على صناديق المؤشرات مثل S&P 500 وأسهم بعض الشركات مثل Tesla.

يمكن القيام بذلك باستخدام ميزة "Cashtags" فى Twitter، ويمكنك البحث عن رمز المؤشر وإدخال علامة الدولار أمامه، وبعد ذلك سيعرض لك التطبيق معلومات الأسعار من TradingView باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API).

من خلال الشراكة مع eToro، سيتم توسيع Twitter cashtags لتشمل المزيد من الأدوات وفئات الأصول، وفقا لما صرح به متحدث باسم eToro لـ CNBC.

ستتمكن أيضا من النقر على زر يقول "عرض على eToro"، والذى ينقلك إلى موقع eToro، ثم شراء الأصول وبيعها على منصتها.