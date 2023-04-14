أبناء شاكيرا يرفضون صديقة والدهم جيرارد بيكيه (صور)

جدة - نرمين السيد - وغادر الثلاثى إسبانيا فى وقت سابق من هذا الشهر، استعدادا لبداية جديدة بعد انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه، ويبدو أن الأطفال لا يريدون قضاء الوقت مع صديقة والدهم، كلارا شيا.





وكشفت بعض التقارير الصحفية بأن الأطفال لا يريدون رؤية كلارا، وأن الأب لديه 10 أيام فى الشهر حيث يمكنه قضاءها مع أبنائه، وأن الأطفال يدعمون والدتهم وقد رأوا مدى معاناتها خلال العام الماضى.

وفقا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية، فإن شاكيرا تحتفظ بأطفالها فى جميع فترات الراحة المدرسية، بما فى ذلك عيد الشكر وعيد الميلاد وعطلة الربيع.