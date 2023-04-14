- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وغادر الثلاثى إسبانيا فى وقت سابق من هذا الشهر، استعدادا لبداية جديدة بعد انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه، ويبدو أن الأطفال لا يريدون قضاء الوقت مع صديقة والدهم، كلارا شيا.
وكشفت بعض التقارير الصحفية بأن الأطفال لا يريدون رؤية كلارا، وأن الأب لديه 10 أيام فى الشهر حيث يمكنه قضاءها مع أبنائه، وأن الأطفال يدعمون والدتهم وقد رأوا مدى معاناتها خلال العام الماضى.
وفقا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية، فإن شاكيرا تحتفظ بأطفالها فى جميع فترات الراحة المدرسية، بما فى ذلك عيد الشكر وعيد الميلاد وعطلة الربيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبناء شاكيرا يرفضون صديقة والدهم جيرارد بيكيه (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.