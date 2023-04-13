هل ليلة القدر لها علامات؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك علامات لليلة القدر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تحروها فى العشر الآواخر من شهر رمضان، ومن الوارد أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وهذه أيام قليلة فعلينا الاجتهاد فى العبادة، حتى ندرك ليلة القدر وفضلها العظيم.





وأشار شلبى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إلى إن الشرع الشريف لم يحدد أى يوم تكون ليلة القدر، وبالتالى لسنا مطالبين بالبحث عن علامات تحدد هذه الليلة المباركة، ولكن علينا أن نستمر فى العبادة والطاعة والعمل الصالح فى العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك حتى ندرك ليلة القدر. وتابع شلبى: "إن البحث عن علامات ليلة القدر ربما يضيع وقت العبادة ففى بعض الأحيان تتشابه الليالى مع بعضها فى الجو الهادى والصافى والمعتدل، نعم هناك علامات لكن هذه أيام وليالى قليلة علينا أن نتعب فى العبادة خلاها لندرك ليلة القدر، ولا نضيع الوقت فى البحث عن هذه العلامات".

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.

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