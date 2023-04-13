قناة الناس.. أحمد الطلحى: إماطة الأذى عن الطريق سبب لدخول الجنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال أحمد الطلحى، الداعية الإسلامى، "قال الرسول الكريم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأوضح رسول الله ﷺ أن إزالة الأذى عن طريق الناس أحد أبواب الصدقة، لأن الصدقة فيها منفعة وخير للمتصدق عليه، كما فى إزالة الأذى عن الطريق نفع وخير للآخرين، فكأن الشخص الذى أزال الأذى عن الطريق قد تصدق على إخوانه المسلمين بأن أمن لهم سلامتهم، وهكذا يأخذ أجر الصدقة.





وأضاف الطلحى، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على قناة "الناس"، "إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان والتى يجزى فاعلها بالأجرالعظيم عند الله فقد عده ﷺ من الأمور التى توجب رحمة الله ومغفرته للذنوب، إلا أن عدم فعله لا ينقص من إيمان الشخص لأنه ليس من الواجبات، يقول ﷺ الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون، شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أهمية إماطة الأذى عن الطريق تكمن فى كونه أحد محاسن الأعمال التى ذكرها ﷺ فقال عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها، فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق سبب فى دخول الجنة إزالة الأذى عن طريق المسلمين إزالة أى شىء يؤذيهم ويعيق مسيرهم ويجعله شاقا عليهم، مبتغيا بذلك وجه الله فإن له به حسنة، والحسنة تدخل المؤمن الجنة، قال ﷺ "من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة".

وانطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.

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