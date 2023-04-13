تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث (صور)

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جدة - نرمين السيد - وقال قصر باكنجهام، إن التتويج "سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل، بينما يكون متجذرا فى التقاليد القديمة والمباهج".
ومن المقرر انطلاق حفل تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، وسيتم تتويج الملك فى دير ستمنستر أبى فى لندن، وستبدأ خدمة التتويج فى الساعة 11 صباحا، وسيدير الخدمة رئيس أساقفة كانتربرى.
وسيتم تتويج الأميرين وليام ووالد هارى بتاج القديس إدوارد، والذى ارتدته الملكة إليزابيث فى تتويجها فى عام 1953، وسيقوم تشارلز أيضا بارتداء تاج الإمبراطورية أثناء الخدمة.
وسترتدى الملكة كاميلا تاج الملكة مارى، على أن تتم إعادة تعيين التاج بالماس الذى كان جزءا من مجموعة المجوهرات الشخصية للملكة إليزابيث.
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