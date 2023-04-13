توقعات الأبراج اليوم الخميس 13 أبريل 2023.. حظوظ ومفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

يمكنك إنجاز ما عليك، ما يحدث فرقًا كبيرًا فى وظيفتك.. ابحث عن الحب المثالى.. تفاءل بشأن تحقيق التوزان المالى لديك.

برج الثور

حاول أن تستعيد ذكرياتك مع شريكك.. تأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أى اتفاق فى العمل.. لا تقلق من أى صعوبات تواجهها على المستوى المالى.

برج الجوزاء

اطلق العنان لأفكارك وابدأ فى تنفيذها ولا تلتفت لكل ما هو سلبى.. حاول قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك للتحدث بشأن علاقتكما.. حاول استغلال أموالك فى إسعاد الآخرين.

برج السرطان

اغتنم أى فكرة صالحة للتقدم فى عملك.. تجاوز أى صعوبات تمر عليك مع شريكك بحكمة وعقل.. طالب بمستحقاتك المالية فى عملك، هذا حقك.

برج الأسد

تفكيرك عملى جدًا، ما يساعدك أن تكون قادرًا على الحصول على الاستقرار.. حاول حل أى مشكلات مع أسرتك بهدوء دون عنف.. أنفق أموالك على أسرتك بحكمة ودون إسراف أو بخل.

برج العذراء

لا تشعر بالإحباط فى عملك، ابذل قصارى جهدك فقط.. إذا كنت فى علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.. حاول سداد ديونك بخطة محكمة بحيث لا تضر نفسك أو أفراد أسرتك.

برج الميزان

كن حذرا فى طريقة تعاملك مع زملائك فى العمل.. حاول تقييم علاقاتك مع شريكك.. اغتنم أى فرص لكسب كثير من الأموال.

برج العقرب

حاول اكتساب مزيد من الخبرات فى مجال العمل.. حاول إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك.. لا تكن خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية وتعامل بلطف ولين.

برج القوس

حاول الاهتمام بتفاصيل مشاريعك الإبداعية.. تعامل مع شريكك بهدوء وحكمة حتى لا تفقده.. حاول اتخاذ قرار مهم بشأن أحوالك المالية.

برج الجدى

تعامل مع أى عقبات تواجهك فى عملك بكل حكمة.. حاول الاتصال بصديق كنت تنتظره منذ فترة كبيرة.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.

برج الدلو

تفكيرك واضح، ما يساعدك على أداء مهام عملك بكفاءة.. لديك فرصة كبيرة لتحسين علاقتك بشريك الحياة.. لا تنفق أموالا بإسراف على احتياجات أفراد أسرتك.

برج الحوت

حاول بذل قصارى جهدك فى العمل للحصول على ما تريد.. حاول قضاء بعض الوقت مع شريكك بمفردكما.. تفاءل بشان أوضاعك المالية.