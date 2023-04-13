من قاله هون الله عليه سكرات الموت.. دعاء اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان

دعاء اليوم الـ 22

"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَىَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّى فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".

ثواب دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان

من دعا به هوّن الله عليه مسألة منكر ونكير وسكرات الموت، وثبته بالقول الثابت.