من قاله هون الله عليه سكرات الموت.. دعاء اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان
دعاء اليوم الـ 22
"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:
"اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَىَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّى فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".
ثواب دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان
من دعا به هوّن الله عليه مسألة منكر ونكير وسكرات الموت، وثبته بالقول الثابت.
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