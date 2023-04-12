أستاذة علم اجتماع: هناك وظائف قد يقضى عليها الذكاء الاصطناعى مستقبلا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة زينا الصوفى أستاذة علم الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعى نستخدمه فى حياتنا اليومية، لكنه تسبب فى الكثير من التأثيرات السلبية على الشباب، ومنهم من تسبب له فى الانتحار.





وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الذكاء الاصطناعى تسبب فى قلق وتوتر للعديد من الشباب لأنه سيقضى على عدد من الوظائف، مثلا سيقضى على 85% من وظائف خدمة العملاء. وأوضحت أن منتدى الاقتصاد العالمى أكد أن الذكاء الاصطناعى سيتيح نحو 58 مليون وظيفة فى السنوات المقبلة، لكن الخطورة الأكبر أن شات "جى بى تى" لا يراعى قواعد التربية السليمة حين يتعامل مع الأطفال. ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعى استخدم لعلاج الحالات النفسية، عبر روبوت اسمه "كوكو"، وهذا الاستخدام أدى لنتائج خطيرة، لأن الحالات النفسية تحتاج إلى تواصل عاطفى ودفء إنسانى حتى تتجاوز أزمتها.

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