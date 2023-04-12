قناة الناس.. مبعوث الأوقاف باليابان يطالب بكثرة البعثات لتوضيح صورة الإسلام

جدة - نرمين السيد - وجه الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوى، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو فى اليابان، الشكر التقدير للرئيس السيسى ووزير الأوقاف، وسفارة مصر باليابان، على المجهودات التى يتم بذلها خلال شهر رمضان لتعليم ونشر الدين الوسطى السمح لكل دول العالم، مطالبا بالإكثار من البعثات التى تعمل توضيح صورة الإسلام الصحيحة.





وعرضت قناة الناس لقطات من تلاوة الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوى، وعدد من الحضور للقرآن الكريم، وتنظيم الإفطار وتوزيع الأطعمة على الموجودين داخل المسجد، وإقامة الأذان بصوت أحد المؤذنين اليابانيين، ولقطات من الشارع اليابانى، أثناء الأذان وإقبال المسلمين من اليابانيين على المسجد. كما أظهر الفيديو حضور درس الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوى، عن الصيام وفضله وعظم أجره وثوابه عند الله.

وتنقل قناة الناس تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

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