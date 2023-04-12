قناة الناس.. فضائل العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى إن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة هى ليلة خير من ألف شهر، والله وصف الليلة بأنها ليلة القدر لأن بها مكانة عالية عند الله عز وجل.





وأضاف عبدالمعز خلال حلقة جديدة من برنامج "لعلهم يفقهون" والذى نشرته "قناة الناس"، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان كان يفعل 3 أشياء "أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئذر". وأوضح عبدالمعز أن "أحيا الليل" معناها داوم طوال الليل على الصلاة والذكر وقراءة القرآن، و"أيقظ أهله" معناها أيقظ امرأته وطالبها بالصلاة والذكر، أما "شد المئذر" معناها العمل على قدم وساق فى العبادة. وأشار "عبدالمعز"، إلى أن كل مسلم مكلف بمهمة كبيرة جدا من الذكر والعبادة لله فى العشر الأواخر من رمضان، مضيفا بقوله: "لأن الوضع فى العشر الأواخر من رمضان مختلف، واللى فات حاجة واللى جاى حاجة تانية خالص".

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