الدفع مسبقا- تويتر يحدد 20 أبريل لإزالة العلامة الزرقاء.. أرقام عربية

جدة - نرمين السيد - ويستحوذ تويتر فى مصر على المركز الثانى كأكبر الدول العربية امتلاكا لعدد المستخدمين الجدد منذ عام 2014، حيث انضم نحو 590 ألف مستخدم مصرى جديد إلى "تويتر" منذ 2019 وهناك تزايد مستمر.

ويبلغ عدد التغريدات التى يغردها المواطنين العرب يوميا 27.4 مليون تغريدة، يستحوذ المصريون على 18% منها.

يسبقهم السعوديون الذين يستحوذون على 32% من إجمالى التغريدات اليومية على مستوى المنطقة العربية.

يصل عدد التغريدات اليومية فى مصر إلى 2.9 مليون تغريدة يوميا، حيث يحتل المصريون بهذا العدد من التغريدات المركز السادس كأكثر الدول تغريدا على تويتر يوميا مقارنة بباقى الدول العربية، إذ تعد مصر واحدة من 6 دول عربية أخرى التى يكتب مستخدمى تويتر بها أكثر من مليون تغريدة يوميا.

وفقا لنتائج سلسلة تقارير وسائل التواصل الاجتماعى العربى من كلية محمد بن راشد الحكومية، التى نقلها جهاز الإحصاء فى تقرير حديث صادر عنه بعنوان "النظام الإيكولوجى للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة" تم إعداده بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

وجدير بالذكر أن "تويتر" قد أعلن مسبقاً أن الحسابات الموثقة ستفقد علامة التوثيق ما لم تبدأ فى الدفع مقابل الخدمة فى الأول من أبريل، لكن ذلك اقتصر على حسابات محدّدة بداية الشهر، وأشار تقرير من "نيويورك تايمز" إلى أن حوالي 10 آلاف من الحسابات الأكثر متابعة قد تحتفظ بعلامات التوثيق القديمة الخاصة بها، حتى لو لم يشتركوا في الخدمة.

ياتى ذلك تزامنا مع ما اعلنه الملياردير الأميركي وصاحب موقع "تويتر"، إيلون ماسك، آخر موعد لظهور علامات التحقق الزرقاء على حسابات المشتركين، ممن لم يدفعوا ثمن خدمة التوثيق التي كان قد تم الإعلان عنها سلفًا.

وغرد ماسك عبر حسابه على الموقع المملوك له تويتر: سنزيل في 20 أبريل علامات التحقق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك.

وجعلت تويتر علامة التوثيق الزرقاء ميزة رئيسية ضمن عرض الاشتراك في "تويتر بلو"، الذي بدأ ماسك تسعيره مقابل 8 دولارات شهرياً، ويروج له حالياً باعتباره أفضل طريقة للاستمتاع بالخدمة وتحسينها.