قريبا.. واتساب يتيح إمكانية جديدة داخل التطبيق

جدة - نرمين السيد - الميزة حاليًا فى المرحلة التجريبية وستسمح للمستخدمين بإضافة جهات اتصال وتعديلها داخل التطبيق دون الحاجة إلى الانتقال إلى قسم جهات الاتصال المخصص.

ستجعل هذه الميزة الأمور بسيطة للغاية للمستخدمين الذين يتعين عليهم حاليًا المرور عبر تطبيق جهات اتصال الهاتف لإضافة جهات اتصال أو تحريرها.

ووفقًا لموقع Wabetainfo، الموقع المسؤول عن تتبع أنشطة "واتساب"، فإن الميزة الجديدة متاحة حاليًا لمختبرى الإصدار التجريبى من "أندرويد" فقط.

يحتوى "واتساب" على برنامج تجريبى لمستخدمى "أندرويد"، والذى يسمح لهم باختبار الميزات الجديدة قبل إصدارها رسميًا.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون فى الوصول إلى الميزة الجديدة تحديث تطبيق WhatsApp beta إلى أحدث إصدار للبدء.

يذكر التقرير أنه من المتوقع أن تسهل الميزة الجديدة على المستخدمين تحرير جهات الاتصال وحفظها دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وعلى الرغم من وجود ميزة حالية تتيح للمستخدمين حفظ جهات الاتصال من "واتساب"، إلا أن الميزة الجديدة ستجعل العملية أكثر بساطة.

سيتمكن المستخدمون من حفظ جهات الاتصال الجديدة وتعديلها مباشرةً من التطبيق، وسيكون لديهم أيضًا خيار حفظ جهة الاتصال الجديدة على هواتفهم أو حساب "جوجل".

الميزة الجديدة متاحة حاليًا لمختبرى الإصدارات التجريبية فقط، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها على "واتساب" لجميع المستخدمين قريبًا.

يمكن لمستخدمى "أندرويد" الذين يرغبون فى تجربة الميزة الجديدة تنزيل التطبيق التجريبى من متجر "جوجل بلاى"، ويمكنهم التحقق مما إذا كانت الميزة متاحة من خلال النقر على خيار "جهة اتصال جديدة".

فى حالة توفر الميزة، سيرى المستخدمون خيارات أحدث لحفظ جهات الاتصال وتعديلها على "واتساب".

ومع ذلك، لن يتمكن جميع مستخدمى الإصدار التجريبى من الوصول إلى هذه الميزة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل طرح الميزة لمزيد من المستخدمين.

ولم تعلن الشركة عن موعد إتاحة الميزة لمستخدمى "iOS".

تم تعيين الميزة الجديدة من "واتساب" لتبسيط عملية إضافة جهات الاتصال وتحريرها للمستخدمين.

هذا التطور سيوفر وقت المستخدمين ويجعل التطبيق أكثر سهولة فى الاستخدام.