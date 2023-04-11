لمن لا يدفع.. تويتر تعلن إزالة علامات التحقق الزرقاء فى 20 أبريل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تغريدة نشرها ماسك، المدير التنفيذى لشركة تويتر، مساء اليوم الثلاثاء. يذكر أن ماسك استحوذ على شركة تويتر فى أكتوبر الماضى مقابل حوالى 44 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت، فقدت الشركة نحو نصف قيمتها السوقية بسبب انخفاض سعر سهمها فى البورصة.

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