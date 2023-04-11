الشرطة البريطانية: هاتف محمول يسرق كل ست دقائق فى لندن

جدة - نرمين السيد - وتم سرقة 90 ألفا و864 هاتفًا - أى ما يعادل 250 هاتفًا يوميًا - فى جميع أنحاء العاصمة العام الماضى، وفقًا للإحصائيات التى قدمتها الشرطة.

وكشفت الشرطة أن منطقة وستمنستر هى نقطة ساخنة لسرقة الهاتف المحمول فى لندن، حيث سُرق 25 ألفا و899 هاتفًا محمولًا هناك فى عام 2022، أى ما يقرب من 30 % من إجمالى سرقة الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العاصمة.

وجاءت كامدن فى المركز الثانى حيث سرق 7900 هاتف، تليها ساوثارك وهاكنى.. وشهدت منطقة بيكسلى أقل عدد من السرقات، حيث بلغت 432 هاتفاً محمولاً.

وكشفت الأرقام أيضًا عن أن حوالى 2 % فقط من الهواتف المحمولة المسروقة فى لندن العام الماضى قد تم استردادها فى وقت لاحق.