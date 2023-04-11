جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الغنى مهما كان ماله، فهو مديون للفقير، وأن الزكاة هى القضاء لذلك الدين، لافتًا إلى الحديث الشريف: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".





وأوضح الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن كلمة "قضيت" الواردة فى الحديث الشريف تعنى أن هذا المال دين على الغنى صاحب المال ومستحق للفقير. وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى ضرورة النظر إلى الأحاديث الشريفة بنظرة تحليلية، لأن هذا يوصل المعنى الصحيح من الحديث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ خالد الجندى: الأغنياء مهما كانت أموالهم مديونون للفقراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.